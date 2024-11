Curso on-line para produção de castanheira-da-amazônia em miniestufa tem inscrições abertas

O e-Campo, vitrine de capacitações on-line da Embrapa, está com inscrições abertas para o curso “Produção de mudas de Castanheira-da-amazônia em miniestufa”, voltado para produtores da agricultura familiar; técnicos extensionistas, comunidades tradicionais (extrativista, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, etc). O objetivo é mostrar as técnicas e o passo a passo para produção de mudas de castanheira-da-amazônia (também conhecida como castanheira-do-pará ou castanheira-do-brasil). O método apresentado é de alta qualidade e baixo custo, pode ser feito em pequena escala, utilizando miniestufas.

Com carga horária de 12 horas, o curso está dividido em três módulos, cada um composto por videoaula, publicação obrigatória, publicação complementar e uma avaliação de aprendizagem sobre o conteúdo estudado. Denis César Carraro, analista da Embrapa Rondônia e um dos coordenadores do curso, explica que as videoaulas foram gravadas de forma concisa e objetiva procurando favorecer o aprendizado. O aluno pode assistir às videoaulas de acordo com o ritmo e a disponibilidade de horário.

“Todo o conteúdo visual permite que o participante acompanhe a explicação do instrutor, faça anotações, fixe os conceitos e acesse outros livros, guias e manuais referenciados neste material, antes de se submeter a avaliação objetiva de cada módulo”, destaca Denis Carraro.

Para ser considerado concluinte e emitir um certificado, é preciso obter 70% de aprovação nas avaliações de aprendizagem e preencher a avaliação de satisfação e o perfil do participante.

Miniestufas

Os pesquisadores da Embrapa adaptaram um método de produção de mudas de castanheiras para atender esta demanda de plantio, além de melhorarem e recomendarem as técnicas já utilizadas.

A produção de mudas de castanheira em miniestufas é um método ideal para áreas extrativistas onde a demanda é para atender apenas o produtor e seus vizinhos, e não há estruturas para viveiros florestais, além de ser uma prática de baixo custo. As mini estufas são de fácil confecção e podem ser utilizados materiais disponíveis nas propriedades. “A produção de mudas de castanheira não é uma tarefa muito fácil, especialmente porque o processo é demorado e as mudas são desiguais. Este método que propusemos permite o desenvolvimento vegetativo mais rápido, resulta em mudas mais uniformes e proporciona lotes de mudas com melhor qualidade”, afirma Lúcia Wadt, pesquisadora da Embrapa.

Atualmente, o método tradicional para produção de mudas da castanheira é via sementes, em uma estrutura de viveiro florestal, o que torna a atividade custosa. “Esse método apresentado no curso, em miniestufas, permite que os produtores rurais possam produzir suas próprias mudas de castanheiras e as plantem, seja em Sistemas Agroflorestais (SAFs) ou realizando o enriquecimento de clareiras em suas florestas. Além disso, a produção de mudas pode servir como outra fonte de recursos, caso vejam a possibilidade de venda de mudas para outras comunidades e projetos”, comenta Eneide Taumaturgo, extensionista da Secretária de Agricultura do Acre.

Serviço

Período de inscrição: oferta contínua

Período de realização: o participante pode iniciar os estudos logo após a efetivação de sua inscrição. Recomenda-se que o curso seja concluído em até 30 dias após a inscrição

Carga Horária: 12 horas

Certificação: O participante deverá atingir nota igual ou superior a 70% nas avaliações

Mais informações pelo e-mail: [email protected]