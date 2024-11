De Sena, estudante e equipe conquistam 1º lugar na Gamecon Jam com jogo sobre a floresta

No último sábado, 2 de novembro de 2024, a Gamecon no Acre, realizada na Uninorte, chegou ao fim com um emocionante fechamento. A Gamecon Jam é uma maratona de programação destinada a desenvolvedores de todos os níveis, e entre os participantes estava João Kevin, que veio de Sena Madureira como programador e game designer. João Kevin atualmente vive em Rio Branco e cursa seus estudos na Uninorte.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, João Kevin compartilhou suas impressões sobre o evento e o jogo que desenvolveu durante a competição. “Na Gamecon Jam, precisávamos criar um protótipo de jogo em dois dias. Nos reunimos no SEBRAE e até dormimos lá. A organização foi maravilhosa, nos apoiou e nos ajudou em muitas decisões que nos levaram ao sucesso. Nosso jogo se chama Kapok, que aborda um espírito da floresta que precisa impedir as fábricas de extrair a energia vital da última árvore ancestral, a Samaúma”, explicou.

O time de João Kevin era formado por uma equipe diversificada de talentos, cada um contribuindo com suas habilidades únicas. Daniel Gomez atuou como compositor, artista conceitual e programador; Marcos Vinícius foi o artista 2D principal; Alonso Martins ficou responsável pela programação e garantia de qualidade (QA); e, junto a João Kevin, Italo Oliveira também desempenhou funções de programador e game designer. Juntos, eles uniram forças para transformar suas ideias em um jogo cativante.

Em uma entrevista exclusiva ao ContilNet, João Kevin comentou sobre a experiência de desenvolver o jogo. “A engine que usamos foi a Godot 4. Eu, particularmente, não tinha experiência nessa engine específica, mas tinha noção de lógica e programação por conta de outras engines, como a GameMaker”, disse.

João também destacou o aprendizado proporcionado pelo evento: “Passamos por três fases: o creathon, onde tivemos workshops e uma simulação de pitch, onde aprendemos muito sobre a indústria de jogos e como desenvolver um produto de qualidade.”

Ele detalhou o percurso até a vitória: “A Gamecon Jam foi uma maratona de dois dias, culminando no dia das apresentações dos pitches, onde apresentamos nosso projeto para três publishers. Cada um tinha seus critérios, e tivemos que ‘vender nosso peixe’ para eles. Essas três fases foram pontuadas e somadas para decidir os vencedores. Entre oito times talentosos, ficamos eufóricos por termos sido premiados em primeiro lugar.”

A coluna Douglas Richer também traz o perfil de cada integrante da equipe, que compartilhou suas experiências durante a Gamecon Jam:

Daniel Gomes Chaves, 19 anos, cursando Sistemas de Informação na UFAC, relatou: “Minha experiência foi muito boa e gratificante, apesar de estressante por conta do limite de tempo da competição. Foi ótimo conhecer os membros do meu grupo e trabalharmos em equipe, mesmo diante dos imprevistos. Além disso, obtivemos ajuda e feedback de outros grupos, que também apresentaram projetos muito bons. Desejo que nosso projeto e nossa equipe sigam em frente e continuem produzindo mais conteúdo.”

Italo Oliveira, 24 anos, formado em Sistemas de Informação pela UFAC, afirmou: “Sempre sonhei em trabalhar como desenvolvedor de jogos e a Gamecon Jam foi a porta de entrada para esse sonho. Vencer a Jam não só trouxe esperança como também mostrou que temos um jogo com potencial. A experiência foi incrível, fazendo networking com diversos desenvolvedores e artistas. A colaboração foi fundamental, e aprendi muito com todos.”

Marcos Vinícius, 23 anos, aluno de Sistemas de Informação para a Internet no IFAC, comentou: “Nunca fui muito fã de eventos desse tipo, mas não me arrependo de participar. Sempre quis integrar uma equipe de desenvolvimento e fui muito bem recebido. O suporte da equipe da Gamecon foi imenso, e, apesar do desgaste, faria tudo de novo sem pensar duas vezes. Aprendi bastante com meus colegas e a experiência foi enriquecedora.”

Alonso Martins de Araújo, tenho 19 anos, curso Sistemas de Informação na UFAC e sou muito fascinado pela área de TI, além de gostar de tocar piano no meu tempo livre. Esta é minha primeira experiência em uma competição de game jam, e ficará marcada positivamente na minha vida. Apesar dos contratempos, foi muito gratificante participar com um time excelente, incluindo dois artistas ainda mais talentosos. Espero que essa parceria continue e que novos projetos se realizem no futuro. No mais, tive várias boas experiências.

João Kevin, natural de Sena Madureira, 21 anos e estudante de Sistemas de Informação na Uninorte, destacou: “Essa foi minha primeira game jam e uma experiência única. Conheci minha equipe pelo Discord e estou feliz por ter formado um time com pessoas tão talentosas e amigáveis. A colaboração e a dedicação de cada um foram essenciais para o nosso sucesso.”