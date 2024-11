Deixe de esperar: o futuro começa hoje; confira o artigo de Maysa Bezerra

Ficar parado é o único erro que você não pode cometer. O tempo é implacável. Ele vai passar de qualquer jeito, e a grande diferença está no que você faz enquanto ele passa.

Imagine onde você poderia estar daqui a 12 meses se desse o primeiro passo hoje. Não precisa ser algo perfeito ou grandioso. Pode ser um pequeno passo. Uma decisão. Uma mudança de hábito. Porque afinal, é assim que os grandes resultados começam: com pequenos atos diários acumulados ao longo do tempo.

Vamos a uma história real para ilustrar isso. Conheça a Ana, uma mulher de 35 anos, mãe de dois filhos e com uma carreira estável, mas que sempre sonhou em abrir seu próprio negócio. Por anos, Ana adiou esse sonho, esperando o “momento certo”. Ela sempre tinha uma desculpa: falta de tempo, medo do fracasso, responsabilidades familiares. Até que um dia, ao ler um artigo sobre a importância de começar agora, algo clicou.

Ana decidiu dar o primeiro passo. Não foi nada grandioso. Ela começou dedicando uma hora por dia ao seu projeto, pesquisando, planejando e aprendendo. Aos poucos, aquela ideia que nunca saiu do papel começou a ganhar forma. Em seis meses, Ana já tinha um plano de negócios sólido e começou a procurar investidores. Um ano depois, ela inaugurou sua própria loja online de produtos artesanais.

Hoje, Ana olha para trás e se pergunta por que esperou tanto tempo. Ela percebeu que o “momento certo” nunca existiu. O que existia era o agora, e foi essa decisão de começar que transformou sua vida.

Aquele curso que você está adiando, aquele projeto que sempre quis começar, aquela ideia que nunca saiu do papel – tudo isso continua parado enquanto você espera o “momento certo”. Não precisa esperar chegar janeiro para deixar como meta. Comece agora.

Spoiler: o momento certo não existe. O que existe é o agora.

Então, pergunte a si mesmo: quem você quer ser daqui a um ano? O que você quer ter conquistado? A resposta começa com o que você decide fazer hoje. Não amanhã, não na segunda-feira, mas agora.

Lembre-se: o futuro não espera por ninguém. E o melhor investimento que você pode fazer é em começar. Hoje.

Como disse o filósofo brasileiro Mario Sergio Cortella: “É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal”. E, nas palavras de Marilena Chauí: “A verdadeira liberdade é aquela que nasce da consciência crítica”.

Mudança comportamental pós-pandemia

A pandemia de COVID-19 trouxe mudanças profundas no comportamento das pessoas. O isolamento social, o medo do contágio e as perdas significativas fizeram com que muitos reavaliassem suas prioridades e estilos de vida.

Uma das mudanças mais notáveis foi a valorização do tempo e das relações pessoais. Muitas pessoas perceberam a importância de estar perto de seus entes queridos e passaram a valorizar mais os momentos em família e com amigos. O trabalho remoto também se consolidou como uma nova realidade, permitindo um equilíbrio maior entre vida profissional e pessoal.

Além disso, houve um aumento na busca por saúde e bem-estar. A pandemia destacou a importância de cuidar da saúde física e mental, levando muitas pessoas a adotarem hábitos mais saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos, uma alimentação balanceada e a busca por atividades que promovam o bem-estar emocional.

A solidariedade e o senso de comunidade também ganharam força. Muitas pessoas se mobilizaram para ajudar os mais vulneráveis, seja através de doações, voluntariado ou simplesmente oferecendo apoio emocional.

Por fim, a pandemia trouxe uma nova perspectiva sobre a incerteza e a impermanência da vida. Isso fez com que muitos decidiram não adiar mais seus sonhos e projetos, entendendo que o momento certo para começar é agora.

Então, inspire-se na história de Ana e nas mudanças que a pandemia trouxe. Não espere mais. Dê o primeiro passo hoje e transforme seus sonhos em realidade. O futuro começa agora.

Maysa Bezerra

Estrategista & Storyteller