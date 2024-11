‘Escobar’ é agredido a golpes de ripas após ser pego fumando maconha no Segundo Distrito de Rio Branco

O colombiano e morador em situação de rua Paulo Lima Escobar, 46 anos, foi vítima de agressão física na noite de quinta-feira (21), em uma praça pública localizada na Vila Santa Cecília, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Paulo saiu da região central de Rio Branco com destino a Porto Velho e resolveu fazer uma breve parada no trajeto para usar entorpecentes.

O homem sentou em uma praça pública na Vila Santa Cecília e começou a fumar maconha. Incomodados, alguns moradores da região reclamaram e, revoltados com a situação, pegaram ripas e começaram a agredir Paulo. Ele sofreu um corte no supercílio, dois cortes na cabeça, um corte no queixo e diversos hematomas pelo corpo. Após as agressões, os acusados fugiram do local, deixando Escobar caído e agonizando.

Populares que passavam pelo local perceberam a movimentação estranha e, após a fuga dos agressores, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Paulo recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O caso não foi registrado pela Polícia Militar e não será investigado pela Polícia Civil.