Fã de Wanderley Andrade, Carlinhos Maia se declara ao cantor e hit lançado no Acre volta a bombar

Carlinhos Maia, um dos maiores influenciadores do Brasil, com 32,5 milhões de seguidores no Instagram, recentemente expressou sua admiração pelo cantor Wanderley Andrade, conhecido como o Rei do Brega. Em vídeos compartilhados nas redes, Carlinhos Maia se declarou fã do artista e dançou ao som de “Conquista”, revivendo o sucesso da música e encantando seus seguidores.

A música “Conquista” foi lançada originalmente em Cruzeiro do Sul, no Acre, onde rapidamente se tornou um sucesso entre o público local. Apesar da resistência inicial de empresários e rádios, que hesitaram em promover o hit devido ao ritmo romântico e mais lento, a canção ganhou força por meio dos próprios fãs e logo ultrapassou fronteiras, alcançando popularidade em outras regiões do Brasil.

Agora, anos depois de sua primeira explosão, “Conquista” alcança novamente grande visibilidade com o apoio de Carlinhos Maia, que fez questão de divulgar a música em seu perfil, trazendo à tona toda a energia que o hit ainda carrega. No vídeo, o influenciador brincou sobre promover um show especial de brega e disse que vai escolher um barzinho no Brasil para presentear com uma apresentação de Wanderley Andrade, acompanhado de outros ícones do gênero, como Raquel e Zezo. “Vou escolher um barzinho e botar Wanderley, Raquel, Zezo… acabou, meu amigo, não tem Justin Bieber certo”, declarou Carlinhos, enaltecendo os artistas brasileiros.

Em seu Instagram, Wanderley Andrade agradeceu a Carlinhos Maia pelo apoio e compartilhou com os fãs a alegria de ver “Conquista” em 2º lugar entre as músicas mais recomendadas no Spotify, além de uma das mais usadas em reels no Instagram. Em uma mensagem emocionada, Wanderley comemorou: “Uuaaauuuuu, que maravilha! líuuuuuupppp! Feliz, feliz, Deus Seja Louvado! Obrigado, @carlinhos, por eu estar hoje em 2º lugar nas mais recomendadas no Spotify com a minha música ‘CONQUISTA’… você é um ser de Deus! Muuuuiiilitíssimo Obrigado!” [sic]

Wanderley também publicou outros vídeos do influenciador curtindo suas canções e se declarou lisonjeado pelo carinho de Carlinhos Maia. Para os fãs de brega, esse reconhecimento reforça a força do gênero e o legado de músicas que conquistaram o Brasil partindo de uma forte base no Acre.