Flaviano Melo é sedado novamente e segue em tratamento após complicações respiratórias

O ex-governador do estado do Acre Flaviano Melo, 74 anos, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e foi sedado novamente. A decisão foi tomada pelos médicos após a infecção, provocada por pneumonia, não ser completamente tratada.

Flaviano foi transferido em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea para São Paulo no dia 9 de novembro, após ser internado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), em Rio Branco, devido a complicações da doença.

Em comunicado nas redes sociais, a família informou que a sedação é necessária para tratar a infecção e aguarda os resultados de novos exames, que devem ser divulgados neste sábado (16).