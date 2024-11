Força Tática impede assalto e prende quarteto com arma de fogo na Transacreana

Wenderson da Silva Carvalho, 30 anos, Valcemir Teixeira da Silva, 29 anos, Evandro Paes da Silva e Flávio Barbosa da Silva, 19 anos, foram presos nesta quarta-feira (6), em Rio Branco. Com o quarteto, a polícia apreendeu uma arma de fogo municiada.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que não será identificada nesta reportagem, percebeu que estava sendo seguida por um carro modelo Ford Focus, de cor preta e placa NXT-1642, na altura do km 60 da Transacreana. A vítima trabalha como vendedor e estava passando para buscar dinheiro nos locais onde havia deixado mercadorias e acredita que, por ser conhecido na região, os assaltantes sabiam que era dia de recolher pagamentos e o seguiram, esperando o melhor local para uma tocaia.

Ao perceber a situação, o homem continuou dirigindo, pois não havia sinal de celular para pedir ajuda. Ao chegar em uma localidade, conseguiu enviar uma mensagem via WhatsApp, que foi recebida pela Polícia Militar, que rapidamente se encaminhou para o local.

De acordo com a PM, na altura do km 18 da Transacreana, no momento em que os indivíduos se aproximavam para abordar a vítima, que tentava escapar em alta velocidade, uma viatura da Força Tática do Primeiro Batalhão também se aproximou e cercou o carro dos criminosos, que não tiveram chance de reagir e se entregaram.

Ainda segundo informações policiais, todos os quatro já têm passagens pelo sistema. Segundo a polícia, Valcemir Teixeira havia sido preso recentemente em posse de uma arma de fogo no Bairro Taquari, mas já estava solto. Já Flávio Barbosa tinha um mandado de prisão em aberto emitido pela Comarca de Porto Velho.