Funcionários denunciam condições da torre de controle do aeroporto: “Vivemos com morcegos”

A redação do ContilNet recebeu durante esta semana denúncias anônimas sobre as condições da torre do Aeroporto Internacional de Rio Branco, na capital acreana. De acordo com o denunciante, o local, que é um dos locais mais importantes para a aviação, está praticamente abandonado, com a equipe operacional dividindo o espaço com animais, como morcegos.

Segundo informações, a estrutura possui cadeiras quebradas e velhas, sem a realização de limpeza constante, com a porta de emergência sendo segurada por papel higiênico. Com isso, é solicitado que uma reparação seja feita urgentemente para garantir o bem-estar e a saúde da equipe operacional.

“O ambiente da torre é insalubre, pois não respeita o bem-estar dos operadores. Não possui cadeiras adequadas, é sujo, com a presença de excrementos e urinas de animais, proliferando doenças de pele e respiratórias. Vários operadores já contraíram sarna e não tem proteção sonora”, afirma.

Além disso, o denunciante destaca que não existe sala de descanso apropriada no local, com o espaço com apenas uma janela. “E ainda, como esta sala encontra-se na área externa do térreo do prédio, como não possui elevador, temos que descer e subir mais de cem degraus para descansar ou assumir o serviço. Os operadores preferem ‘descansar’ no ambiente da torre para ter mais ‘tempo’ de descanso, pois não há um lugar adequado e digno para o período de descanso”, comentou.

Ao ContilNet, a Assessoria de Imprensa do Aeroporto de Rio Branco informou que não é a responsável pela gestão da torre de controle. A torre está jurisprudência dos militares da Força Aérea Nacional.

Assista ao vídeo: