Gladson faz workshop de três dias sobre gestão avançada para alto escalão do governo

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), realizou a abertura do Programa de Gestão Avançada (APG) da Amana-Key, na manhã desta quinta-feira (21).

O evento de abertura aconteceu no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Acre e terá duração total de três dias.

A mentoria terá a participação do fundador e atual CEO do Grupo Amana-Key, Oscar Motomura. O evento contou com a participação de diversos nomes importantes da gestão municipal e estadual.

“APG Amana-Key tem como foco as ‘competências duráveis’ (aquelas que não ficam obsoletas) essenciais a todo líder; os ‘soft skills’ e o fator humano (‘entender de gente’, o atitudinal, o comportamental, a integração de culturas, o teamwork 360°); o desenvolvimento de valores, ao resgate da ética e à elevação do nível de consciência”, diz a própria Amana-Key sobre a proposta do treinamento realizado com os gestores.

Oscar Motomura falou um pouco, durante abertura do evento, que o dez sempre é o objetivo a ser alcançado, mas que para chegar nele, é preciso almejar coisas maiores.

“Que nota vocês dariam para hoje? Começa com a sua. Para algumas coisas é dez, para outras cinco, para outras sete, oito, nove. Mas é fundamental que o todo seja dez. Agora, por outro lado, se a gente mira o dez, quando chega lá, as soluções já mudaram. Então, para a gente chegar e estar sempre no dez, em todas as áreas, nós temos que mirar um 12, aí quando chegarmos lá, nós somos dez”, diz o CEO do Grupo Amana-Key durante abertura da palestra.

O secretário de Administração do Estado, Paulo Roberto, falou da importância da interação entre os três poderes em eventos como este.

“Quero cumprimentar todos. Quero agradecer por estarem aqui, na verdade, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas. Essa interação do Executivo com todos os poderes é muito importante para nós”, disse.

O governador do Estado, Gladson Cameli, e sua vice, Mailza Assis, estiveram presentes no evento e destacaram a importância da palestra.

“Agradeço ao governador por essa oportunidade de entender a necessidade e a importância que tem esse curso pra gente. Agradeço também a presença do senhor Oscar Motomura e a iniciativa dos secretários que organizaram. Que tenhamos um bom proveito do curso e, acima de tudo, que coloquemos em prática”, disse Assis.

Cameli demonstrou a importância de eventos como esse através dos pedidos de atenção e comprometimento ao curso ministrado durante as três datas.

“Eu peço dedicação, aproveitem, e Oscar, muito obrigado a você e a toda a sua equipe. Que Deus abençoe e proteja todos um bom curso. Não se esqueçam, atenção e dedicação, por favor!”, disse o governador.