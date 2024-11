Gladson volta a fazer exonerações e nomeações de diretores do Governo; veja lista completa

Na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (6), o governador Gladson Cameli publicou novas exonerações e nomeações de servidores públicos comissionados.

As principais mudanças aconteceram na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O diretor de Inteligência da pasta, Paulo César Gomes, deixou o cargo.

Além disso, Gladson oficializou Atahualpa Batista como novo diretor Operacional da Sejusp.

Outra mudança significativa aconteceu no Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais (IMC), que nas últimas semanas presenciou a troca de presidente. No Diário desta quarta (6), Fabiana Costa foi nomeada no alto escalão da instituição.

Veja a lista completa: