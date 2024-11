Governo do Acre reabre processo seletivo para docentes do Ieptec com vagas em 40 áreas

O Governo do Acre reabriu o processo seletivo para a contratação de docentes bolsistas para o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec).

As inscrições vão até o próximo domingo, 17 de novembro, e os selecionados irão compor um cadastro-reserva para atuar como mediadores em cursos técnicos e de qualificação profissional, com atuação em centros do Ieptec, espaços parceiros e até mesmo no sistema prisional do Acre.

O edital oferece vagas em 40 áreas de formação superior, que vão desde cursos como engenharia, administração, odontologia, biomedicina, até ciências humanas, publicidade, design e tecnologia da informação.

Os candidatos devem possuir curso superior incompleto ou completo em uma dessas áreas para se inscrever. A oferta abrange municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Epitaciolândia, entre outros.

Os docentes convocados terão jornadas de trabalho flexíveis, que podem variar entre 20, 30 ou 40 horas semanais, com bolsas que podem atingir até R$ 3.680,00, dependendo da carga horária e nível de escolaridade.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pelo site do processo seletivo do Ieptec, onde os candidatos terão acesso ao edital completo e ao formulário de inscrição.