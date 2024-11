Governo do Acre realiza pagamento de R$ 30 milhões a servidores da saúde por meio de emenda de Adailton Cruz

No último sábado, 9 de novembro, o governo do Acre efetuou o pagamento do valor de aproximadamente R$ 30 milhões, destinados ao Bolsa Qualificação, beneficiando 7.187 servidores da saúde em todo o estado.

Esse recurso é fruto da emenda proposta pelo Deputado Estadual Adailton Cruz, uma iniciativa que reconhece e valoriza o trabalho essencial dos profissionais da saúde, responsáveis por manter o sistema público de saúde acreano em funcionamento.

O benefício, que tem um valor médio de R$ 4.100 por servidor, foi creditado diretamente em contas do Banco do Brasil, e os servidores que utilizam outras instituições bancárias deverão ter o depósito efetuado até o dia 11 de novembro.

A medida tem sido amplamente celebrada pela categoria, que recebe pela primeira vez um aporte financeiro dessa natureza, destacando a relevância e o impacto positivo da ação para o setor.

“Este recurso é apenas um pequeno gesto de reconhecimento diante do que esses profissionais realmente merecem. Representa nosso compromisso contínuo em valorizar aqueles que dedicam suas vidas ao cuidado da população acreana,” afirmou o deputado Adailton Cruz.

A ação vem sendo reconhecida por profissionais da saúde que, em redes sociais, expressaram gratidão ao parlamentar pelo apoio contínuo à categoria. A iniciativa reforça a importância do diálogo entre o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e os trabalhadores da saúde, permitindo avanços significativos e promovendo melhores condições de trabalho para aqueles que atuam diretamente na linha de frente do atendimento à população.