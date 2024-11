Governo Lula autoriza criação de novo canal com sinal digital no Acre

O município de Senador Guiomard será um dos seis novos municípios brasileiros beneficiados com a liberação de novos canais digitais, segundo novas portarias com liberações do serviço de retransmissão de televisão divulgadas no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira (04).

“Nossa meta é proporcionar esse serviço para todo o país, para que todas as pessoas possam ter acesso à cultura e informação com uma imagem de mais qualidade e sem risco de interferências nos canais”, afirmou o ministro das Comunicações.

Ao todo, serão mais de 760 mil pessoas favorecidas com a nova decisão em locais que, antes, não eram alcançados diretamente ou atingidos em condições técnicas inadequadas, em todo o país.