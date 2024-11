Homem apontado como líder de facção criminosa no Acre é preso dentro de caixa d’água

O monitorado por tornozeleira eletrônica, João Carlos Freitas Ferreira, de 31 anos, vulgo “Nego João”, foi preso na noite desta quarta-feira (13), na Travessa Liberdade, com acesso pelo Ramal do Pica-pau, na região do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 2° Batalhão, a guarnição estava em patrulhamento tático no ramal, tendo em vista ser um local dominado pela facção Bonde dos 13. Ao entrar na Travessa Liberdade, um indivíduo que viu a viatura começou a correr e entrou em uma área de mata, não sendo possível prendê-lo naquele momento.

Os PMs continuaram e intensificaram o patrulhamento. Ao perceber uma movimentação estranha e uma respiração ofegante dentro de uma caixa d’água, conseguiram prender “Nego João”, que estava com uma escopeta calibre 28, seis munições intactas e três deflagradas.

Ainda segundo informações da polícia, “Nego João” é líder do Bonde dos 13 no Ramal do Pica-pau e, como chefe do bairro, teria ameaçado moradores, expulsado pessoas de suas casas e se apropriado dos imóveis. O criminoso também tem passagem por roubo.

Diante dos fatos, “Nego João” recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma de fogo e as munições, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.