Homem é baleado com cinco tiros em Mâncio Lima; suspeitos ainda não foram localizados

Um homem identificado como Carlinhos foi baleado com cinco tiros enquanto estava em sua residência, localizada no Ramal Maia, em Mâncio Lima, na noite dessa quarta-feira (6). Os disparos atingiram suas pernas, coxa e abdômen.

Dois homens chegaram à casa de Carlinhos chamando seu nome. Ao sair para atender, a vítima foi surpreendida pelos disparos e os suspeitos fugiram do local em seguida. A motivação para o ataque ainda não foi esclarecida.

Após o atentado, Carlinhos foi socorrido e levado ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde passou por uma cirurgia para tratar os ferimentos. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar os autores do crime.