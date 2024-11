Adolescentes são apreendidos e homens são presos acusados de sequestro e cárcere privado

Natanael Silva Oliveira, 18 anos, José Antônio de Souza Árias, 20, foram presos, e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos, acusados de sequestro, cárcere privado, roubo e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta terça-feira (12), no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Arlindo Porto Leal, próximo ao Comando Geral da Polícia Militar do Acre, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o 1° Tenente Silvestre estava trafegando em um veículo no sentido bairro-centro pela Rua Arlindo Porto Leal, quando avistou, na Avenida Brasil, um adolescente de 16 anos portando uma escopeta e assaltando uma mulher de 43 anos, a cerca de 100 metros do Comando Geral da PMAC.

Durante o roubo, a vítima estava em pânico e gritava por socorro, sendo necessária a rápida intervenção do tenente da PM. O militar sacou sua própria arma de fogo, rendeu o adolescente e o fez deitar no chão. Próximo dali, os três comparsas do menor estavam dentro de um carro modelo Gol de cor vermelho, eles também foram rendidos pelo tenente, colocados no chão e receberam voz de prisão.

Uma guarnição da Força Tática do 1° Batalhão foi solicitada para dar apoio e esteve no local para conduzir os criminosos à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma de fogo, que estava municiada.

O veículo Gol de cor vermelho pertence a um motorista de aplicativo que estava sendo mantido refém. O motorista foi roubado e obrigado a realizar duas transferências via Pix para as contas dos assaltantes.

Ainda segundo a polícia, os criminosos já teriam realizado mais dois roubos na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do bairro Vila Ivonete e do Conjunto Solar.