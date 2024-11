Internautas ligam influenciadora a torturador de Rubens Paiva

Uma teoria relacionada a Rubens Paiva (1929-1971) tem circulado nas redes sociais nos últimos dias. Segundo internautas, a influenciadora de moda Lelê Burnier seria neta do militar João Paulo Burnier, um dos envolvidos na tortura e desaparecimento do deputado federal durante a ditadura.

Até o momento, ela não se pronunciou a respeito do que é apenas um rumor nascido nas redes sociais. Não há confirmação oficial que comprove a ligação entre os 2. Mesmo que exista, não haveria nada de errado no elo familiar.

O Poder360 procurou a influenciadora por meio de e-mail e mensagem em seu perfil no Instagram para perguntar se gostaria de se manifestar a respeito do rumor. Não houve resposta até a publicação desta reportagem. O texto será atualizado caso uma manifestação seja enviada a este jornal digital.

O nome do militar é citado no livro “Ainda estou Aqui”, escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho do deputado. A história é retratada no filme homônimo, que representará o Brasil na disputa por uma vaga de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

No domingo (17.nov.2024), a estudante de jornalismo Ana Alvarenga publicou no X (ex-Twitter) um fio em que apresenta indícios de que João Paulo Burnier seria avô da influenciadora.

Ela mostrou prints da conta do pai de Lelê no Instagram. Em um deles, Alexandre Burnier publicou uma foto em comemoração do Dia dos Pais. Depois da publicação do fio, ele transformou seu perfil em privado.

“Eu, particularmente, achei o senhor da foto parecido com as fotos oficiais do Brigadeiro Burnier”, afirmou Ana.

