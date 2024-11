Juiz Lois Arruda é empossado novo desembargador do TJAC: “em defesa da família”

Em sessão solene realizada na tarde desta sexta-feira (1), no plenário da Corte Judicial, em Rio Branco, o juiz de Direito Lois Carlos Arruda, foi empossado como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

O novo integrante foi escolhido em 9 de outubro durante sessão do Pleno Administrativo pelo critério de antiguidade e ocupará a vaga deixada por Eva Evangelista, que se aposentou em setembro, como a magistrada brasileira a desempenhar por mais tempo o exercício da atividade na região.

Lois foi conduzido para o cargo pela desembargadora Regina Ferraz e assinou o termo de posse. Muito feliz e emocionado, ele relembrou sua trajetória e falou como deve acontecer sua atuação dentro do TJAC.

“Quero e penso que devemos andar em um caminho que una forças com o governo, atuando em nossos respectivos papéis sempre em defesa da democracia, em busca do bem da população e o desenvolvimento da sociedade”, apontou.

De acordo com ele, um dos principais comandos para o sucesso de seu trabalho será a defesa da família em conjunto com as atividades da vida política e do poder público, servindo com sede de justiça sem invadir esferas, pois isso poderá gerar desordem desnecessárias.

“Irei trabalhar pela população assim como me esforço pela minha família, e atuarei com a ética que se faz necessária neste mundo contemporâneo, sempre em defesa da Justiça. Sigo meu caminho com o coração cheio de alegria e gratidão, e me comprometo a agir com humildade e reconhecer que embora as esferas atuem independentes, somos mais fortes juntos”, comentou.

A solenidade iniciou com apresentação da banda da Polícia Militar (PMAC), e contou com a presença de diversas autoridades acreanas como o governador Gladson Cameli, o prefeito da capital, Tião Bocalom, o procurador de Justiça, Danilo Lovisaro, e demais atuantes do TJAC, assim como o representante da Aleac, deputado Pedro longo e representando a Defensoria Pública, Simone Santiago.

Lois Arruda estava atualmente a frente do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca na capital. Ele é natural de Ecoporanga (ES), formado em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia (1995), com especialização em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Acre (1999), e possui diversas atuações em setores da justiça acreana.

Veja fotos: