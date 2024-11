Lewandowski ultrapassa os 100 gols na Champions League

Na primeira etapa, Lewandowski balançou as redes de pênalti. Já nos acréscimos do segundo tempo, o atacante marcou novamente, desta vez em falha na saída de bola da equipe francesa. Com essa vitória, o Barcelona pulou para a vice-liderança da primeira fase da Liga dos Campeões, com 12 pontos.

Lewandowski é o artilheiro isolado da atual edição da Liga dos Campeões, com sete gols. Além disso, ele balançou as redes 22 vezes na temporada 2024/25, contando todas as competições. Terceiro maior goleador da história da Champions, o polonês está atrás apenas de Cristiano Ronaldo (140 gols), que atualmente joga na Arábia Saudita, e Lionel Messi (129), que está nos Estados Unidos. Com isso, o atacante do Barcelona é o principal artilheiro do torneio em atividade no futebol europeu.