Marido tenta matar esposa com golpes de ripa e vítima é socorrida por motorista de app

Uma moradora em situação de rua, identificada como Francisca Gomes da Silva, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite desta sexta-feira (15), dentro de um prédio abandonado próximo ao Hospital da Criança, localizado na Rua José de Melo, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da vítima, ela estava chegando em “casa”, ou seja, no prédio abandonado, quando foi surpreendida pelo próprio marido, identificado como Raimundo Nonato de Oliveira, vulgo “Perna de Pau”. Sem dizer nenhuma palavra, ele começou a golpeá-la com uma ripa. Ao perceber que o marido estava com uma faca, Francisca correu. Quando subiu no muro para fugir, o agressor ainda conseguiu desferir um golpe superficial na perna esquerda dela.

Durante a confusão, um motociclista de aplicativo que passava pelo local viu a mulher se jogando por cima do muro e o homem com a faca na mão. Rapidamente, o motociclista colocou a vítima em sua moto e a levou até a entrada do pronto-socorro de Rio Branco, onde ela foi atendida por profissionais de saúde. Em seguida, o motociclista foi embora.

Após sair do prédio abandonado e durante a fuga, “Perna de Pau” teria dito que “ainda não tinha terminado o serviço”, deixando claro que sua intenção era matar Francisca.

Nesta ocorrência, a Polícia Militar não foi acionada, o Samu também não foi chamado e a Polícia Civil não investigará o caso.