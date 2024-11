Médicos fazem cirurgia rara em bebê de apenas dois dias de vida no Acre; ASSISTA AO VÍDEO

Uma equipe médica de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, realizou pela primeira vez uma cirurgia de hérnia diafragmática congênita (HDC) em um bebê recém-nascido.

A criança tinha apenas dois dias de vida quando a cirurgia foi realizada, no Hospital Regional do Juruá. O procedimento foi feito pela equipe médica composta por Marlon Holanda, Elcimar Reis e Alisson Castro, juntamente com enfermeiros e técnicos.

Marlon Holanda publicou trecho do vídeo nas redes sociais e comentou sobre a experiência de realizar este procedimento.

“Hoje tive o prazer de operar a primeira hérnia diafragmática congênita (HDC), em um recém-nascido de apenas 2 dias de vida. É um defeito no diafragma (músculo que separa as estruturas abdominais das torácicas), permitindo a passagem das vísceras abdominais para a cavidade torácica. A incidência é de 1/2500 a 1/5000 nascidos vivos”, disse nas redes.

Veja o vídeo: