Menino de 6 anos supera o câncer e é recebido com homenagens na escola em que estuda

O pequeno Luiz Antônio Valente de Andrade, de Cruzeiro do Sul, de apenas seis anos de idade, voltou a ser homenageado após superar o câncer.

No começo desta semana, ele havia recebido com festa no aeroporto do município e homenageado pela companhia aérea no retorno para o Acre, após finalizar o tratamento da doença.

Desta vez, ele recebeu uma homenagem na escola onde estuda, no Colégio Instituto Santa Terezinha, em Cruzeiro do Sul.

Colegas, professores e funcionários do colégio prepararam uma grande festa, com cartazes, aplausos e demonstrações de carinho.

A criança foi diagnosticada com Linfoma de Burkitt, tipo raro de câncer que se origina nas células B do sistema linfático, sendo um câncer de glóbulos brancos.

O garoto estava realizando o seu tratamento no interior do estado de São Paulo, no Hospital do Câncer Infantil de Barretos, chamado Hospital do Amor, sendo a maior instituição do país de tratamento oncológico pediátrico que atende pelo Sistema Único de Saúde.

