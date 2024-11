“Desde que minha filha, Mariana, foi diagnosticada com diabetes, a conscientização sobre o tema se tornou uma missão para mim. Nessa jornada, encontrei apoio e inspiração em profissionais como a Dra. Catarina, a quem sou imensamente grata pelo incentivo.”

Sou Débora Martins de Oliveira Motta, nutricionista, mãe pâncreas e idealizadora do Movimento Azul: Juntos pelo Diabetes e Unidos pela Conscientização! Antes da pandemia, participei de eventos promovidos pela Dra. Catarina para nossos “Doces Guerreiros”.

Mesmo com essas experiências marcantes, meu coração ainda estava inquieto – eu sabia que precisava fazer mais. Como nutricionista, vi de perto, na prática do meu trabalho, o quanto a desinformação sobre o diabetes é presente e o quanto ela impacta famílias e pacientes. Era fundamental que houvesse mais apoio e orientação.

Foi aí que decidi mergulhar de cabeça e transformar meu sonho em realidade: levar conscientização sobre o diabetes ao público em geral. A ideia que surgiu no papel cresceu, ganhou força e se tornou o que é hoje.

Com muito orgulho, convido todos a se juntarem a nós no Novembro Azul para fortalecer essa rede de apoio e conscientização.

O Movimento Azul foi criado com um propósito: oferecer visibilidade e empatia para as vidas de milhares de pessoas que convivem com o diabetes. Queremos proporcionar um ambiente de acolhimento e compreensão, onde os desafios são reconhecidos e as conquistas celebradas. A união é a nossa força, e cada participante pode sentir o impacto positivo dessa comunidade.

Evento Movimento Azul – Juntos pelo Diabetes:

– Data: 16 de novembro de 2024

– Horário: A partir das 15h

– Local: Lago do Amor

Atrações para toda a família:

– Recreação infantil

– Caminhada de conscientização

– Sorteio de brindes

– Serviços de saúde gratuitos, incluindo atendimento nutricional, orientação médica, teste de visão e testes de glicemia, ….

– Parceiros no local, para tornar o dia, ainda mais especial.

Com o apoio da nossa Família Doce e dos nossos Doce Guerreiros, estamos prontos para transformar a forma como o diabetes é percebido, promovendo um entendimento mais profundo e acolhedor.

Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos que abraçaram o Movimento Azul desde o início. À Dra. Catarina, por seu incentivo incondicional, aos amigos que se uniram na organização e aos parceiros que acreditaram na nossa causa desde o começo, deixo aqui meu sincero agradecimento. Vocês tornaram possível um sonho de conscientização e acolhimento para aqueles que vivem com diabetes, e juntos estamos construindo um espaço onde a união e o cuidado se tornam reais.

Essa jornada está apenas começando. 💙

Para mais informações, acesse: [novembrodiabetesazul.com.br] (http://novembrodiabetesazul.com.br)

#MovimentoAzul #NovembroAzul #Diabetes #UniãoQueTransforma

—

“Cada passo importa. Contamos com você para tornar esse dia especial!”