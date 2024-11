Namorado revela causa da morte de bailarina de Claudia Leitte

A bailarina Isabella Oliveira, que integrava a equipe de Claudia Leitte, morreu no último sábado (2/11), durante um ensaio de dança. Nas redes sociais, o namorado da jovem de 21 anos, revelou o que teria causado o falecimento tão precoce da bailarina. Bella, como era conhecida, dançava no projeto “Intemporal”, novo audiovisual gravado pela cantora.

Em uma publicação no Instagram, o namorado de Isabella, Gabriel Genain revelou que a jovem tinha lúpus, uma doença inflamatória crônica e autoimune que afeta o sistema imunológico, e insuficiência cardíaca.

“Isabella Soares De Oliveira, uma mulher que dispensa comentários, tinha insuficiência cardíaca e lúpus (pra quem queira se aprofundar, PESQUISE). E por uma eventualidade e infelicidade, veio a ter uma parada cardíaca em seu ensaio de dança, algo que ela entrega a alma e o coração para realizar, onde depositava todo seu amor”, revelou o atleta de handebol.

Ainda na publicação, Gabriel contou que a jovem chegou a receber atendimento médico, mas nada que fizeram na tentativa de reverter o quadro deu certo.

“Os médicos fizeram o possível para reverter o quadro mas infelizmente não conseguiram”, contou.

Ao final do texto publicado nas redes sociais, o jovem refletiu sobre a perda e pediu: “Peço a todos que botem a mão na consciência e que aproveitem cada segundo ao lado daqueles que amam! Obrigado pela atenção”.

Cláudia Leitte lamenta falecimento da bailarina

Claudia Leitte usou as redes sociais para lamentar a morte da bailarinas, no sábado (02/11). Em seu perfil do Instagram, a cantora compartilhou um vídeo, no qual Bella aparece, de um momento em que orava com seus dançarinos.

“Ainda não me recompus… Acabei de saber que minha bailarina, Bella, faleceu hoje, aos 21 anos. Em breve vou lançar uma tour de ‘Intemporal’, onde ela interpreta com louvor a mente de alguém, vivendo um dilema bem invasivo, denso… Uma menina de 21 anos deu vida a algo tão profundo… uma menina de 21 anos… Descanse em paz, amada e inesquecível Bella! Que o consolador cuide da família e dos nossos corações”, escreveu a cantora.

Quando gravou o audiovisual do álbum de Claudia Leitte, em maio, a bailarina falou sobre a experiência e agradeceu à cantora pela oportunidade. “Nem nos meus melhores sonhos eu conseguiria imaginar o que vivi a algumas semanas, não iria caber nessa legenda explicar o que foi o intemporal, algumas palavras descrevem bem ‘uma saudade sem fim’ […]. Quero agradecer […] principalmente à Claudia Leitte, que me deixou tão a vontade pra participar desse show incrível, e inimaginável!”, escreveu ela na época.

Namorado lamenta morte

Juntos há 6 meses, o namorado de Isabella, o atleta Gabriel Genain lamentou a partida da namorada e por não ter estado ao lado dela no momento da morte. Além disso, ele contou um sonho que teve com a dançarina após sua morte.

“Minha carta aberta para você minha Bella companheira! Não sei quais foram os planos de Deus para que isso ocorresse, nunca vamos saber e não podemos nos culpar com isso, mas a unica culpa que sinto foi não estar lá com você, não ter te dado um último abraço, um último beijo e não ter tido mais tempo com você! Saiba que você foi muito amada por mim, minha família e todos que te cercavam, você era e sempre vai ser LUZ por onde passar”, disse ele.

E completou: “Sonhei com você essa noite, você estava com aquele figurino lindo que dançou a virada cultural, me chamando pra dançar com você ai em cima, com sua inocência e sua delicadeza, me partiu o coração dizer que ainda não era minha hora, por mais doloroso que seja! Eu sempre vou te amar, foram os melhores 6 meses da minha vida, onde quer que esteja, estarei pensando em você , obrigado por me fazer a pessoa mais feliz do mundo, e por me dar a chance de conhecer o que realmente era amar!”.