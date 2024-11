Norte-americana viraliza ao filmar momento em que foi abandonada em altar

A norte-americana Rachel Siegel vinha usando suas redes sociais para compartilhar preparativos de seu casamento. A influenciadora ainda exibiu a escolha do vestido de noiva.

Porém, no dia da cerimônia, em 5 de outubro, ela foi surpreendida ao ver que foi abandonada pelo noivo no altar. Apesar da decepção, Rachel decidiu aproveitar as celebrações ao lado dos amigos e familiares.

Ela cantou e dançou enquanto usava tão sonhado vestido. Os vídeos desses momentos passaram de 50 milhões de visualizações.

“Obrigada a minha família e amigos que tem conversado comigo, me deixado dormir em suas casas. Me choca saber como todos estão dispostos a passar um tempo comigo”, disse.