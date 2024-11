O maior da capital, Cemitério São João Batista deve receber mais de 30 mil visitantes no Dia de Finados

O Cemitério São João Batista, o maior de Rio Branco, se prepara para receber mais de 30 mil visitantes neste sábado (2), Dia de Finados. A data, marcada por homenagens e recordações, é tradicionalmente um momento em que familiares e amigos visitam o local para prestar respeito aos entes queridos.

Para atender à grande movimentação nos quatro cemitérios administrados pelo município; São João Batista, Jardim da Saudade, São Francisco e Cruz Milagrosa, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Zeladoria do município, realizou limpeza e manutenção, além da instalação de pontos extras de distribuição de água e sanitários provisórios.

Além disso, a Secretaria Municipal de Trânsito (RBTrans) organizou um esquema especial de tráfego nas proximidades do cemitério, com o objetivo de facilitar o fluxo de veículos e evitar congestionamentos. Agentes estarão no local orientando os motoristas e garantindo a segurança dos pedestres que se dirigem ao cemitério.

Durante o dia, serão realizadas missas e cerimônias em homenagem aos falecidos. As celebrações religiosas são uma tradição que reúne centenas de pessoas em momentos de oração e reflexão, fortalecendo o sentido de união e memória entre as famílias.

A expectativa da prefeitura da capital é que cerca de 50 mil pessoas passem pelos cemitérios de Rio Branco.