O crime foi registrado como feminicídio. Segundo a Polícia Civil, três homens participaram do assassinato de Isadora: o namorado dela, de 37 anos; o dono da casa onde o crime aconteceu e amigo do namorado, de 53; e um outro amigo do namorado, de 52 anos, que responde por ocultação de cadáver.

No dia do crime, os quatro estavam em uma festa na casa de um dos suspeitos, quando Isadora teria recebido uma ligação. O namorado começou a questioná-la, dizendo que a jovem estaria traindo ele. O casal começou a discutir quando o dono da casa interviu no assunto. O amigo passou a defender o namorado de Isadora e a dizer que ela estaria o traindo. O homem, então, começou a agredir a jovem. Ele pegou um serrote cego, levou a vítima para o banheiro e começou a cortá-la. Isadora foi espancada, teve o pescoço cortado e não resistiu aos ferimentos. Após a morte da jovem, os suspeitos enrolaram o corpo dela em uma lona e colocaram no quintal da casa. O namorado de Isadora foi filmado deixando a casa depois do crime. Dois dias depois, os vizinhos começaram a sentir um cheiro forte e chamaram a polícia. O corpo de Isadora foi encontrado e o caso começou a ser investigado. Nesta segunda, a PC informou que finalizou o inquérito e que indiciou os três suspeitos. Os envolvidos no assassinato da jovem estão presos e, agora, vão responder na Justiça.