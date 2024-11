Polícia já tem suspeitos de envolvidos em sequestro e morte de jovem encontrado em ramal

O delegado de Polícia Civil Alcino Ferreira Júnior, coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou, nesta quarta-feira (13), que estão adiantadas as investigações sobre a morte do José Maurício da Silva Roque, de 29 anos. O corpo foi encontrado na tarde de segunda-feira (11), no Ramal da Cruz Milagrosa, região da Estrada da Transacreana, zona rural de Rio Branco, com sinais de que, antes de ser assassinado, o rapaz foi duramente torturado. O corpo foi encontrado amordaçado e com as mãos amarradas nas costas.

De acordo com o delegado, pelo menos quatro pessoas participaram do crime. Um vídeo fornecido à polícia por familiares da vítima deu pistas à polícia para avançar nas investigações. O vídeo, já com o rapaz amarrado, foi enviado a seus familiares pelos executores para dizer que ele seria morto. O vídeo mostra imagens de que o rapaz estava retido numa casa de alvenaria em construção. O rapaz era acusado de ter roubado um aparelho celular e estava sendo castigado pelos justiceiros da facção criminal.

LEIA: Homem é sequestrado, torturado e morto a tiros em Rio Branco; corpo foi encontrado em ramal

As informações dão conta de que o rapaz foi sequestrado no barro Mocinha Magalhães, onde ele estava morando após fugir da região do Calafate, já que estava marcado para morrer por justiceiros da facção criminosa que atua no local.

Alcino Ferreira Junior admitiu que a polícia já tem identificação dos quatro suspeitos e que o caso deve ser elucidado em breve. À polícia, um familiar da vítima contou que o rapaz foi sequestrado há alguns dias e estava desaparecido.

Esse foi o segundo corpo encontrado em Rio Branco na segunda-feira. Um morador encontrou o corpo de um homem entre os balseiros dentro do Rio Acre, embaixo da Ponte Metálica, no Centro a capital acreana, no início da tarde. O IML (Instituto Médico Legal) informou que o corpo encontrado pode ser de uma mulher.

Nesta quarta-feira, familiares comunicaram o desaparecimento de Rodrigo de Oliveira Pimentel, um rapaz morador do bairro Preventório e que tem problemas mentais. Segundo familiares, ele está desaparecido desde o dia 29 de outubro e teria sido visto pela última vez nas imediações do Via Verde Shopping, região do Bairro Floresta Sul. Familiares pedem que qualquer informação que possa levar ao paradeiro do jovem podem se r repassadas ara o telefone celular número (68) 99233-3766.