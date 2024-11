Socorro Neri relembra último encontro com Flaviano: “Minha trajetória é marcada por ele”

O velório do ex governador do estado do Acre, Flaviano Melo, continua ocorrendo e recebendo amigos, familiares e políticos de diversas siglas, no Palácio Rio Branco.

Socorro Neri, que já foi filiada ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), fez sua visita na manha deste sábado (23).

“Flaviano foi o maior político que nosso estado ja teve, o maior democrata, porque aliava o discurso com sua prática, e quem era do MDB sentia isso no dia a dia”, disse.

Ela relata ainda que Flaviano tinha um profundo amor pelo estado do Acre, deixando a iniciativa privada de lado para cumprir diversos mandatos em distintos cargos pelo estado.

“A minha trajetória de vida é marcada pelo Flaviano, fui MDB por muitos anos, nasci na política no MDB” destaca ela.

Neri lembra ainda de sua última conversa com Flaviano Melo, na sede do MDB, quando trocaram elogios. “(Tive uma conversa) na sede do MDB, a convite dele (Flaviano), que se na época já foi memorável, naquele momento, dado que ali dissemos um ao outro o quanto nos admirávamos, ela se torna mais memorável ainda visto que foi a ultima conversa”, revela Socorro Neri.

