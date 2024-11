Spectre Divide: veja download, gameplay e mais do jogo de tiro grátis

Spectre Divide é um jogo de tiro tático 3v3 com download gratuito no PC via Steam. O título consiste em dois times de três pessoas que devem atacar ou proteger um ponto, assim como acontece em nomes como Valorant e Counter-Strike 2 (CS2). Nesse contexto, os jogadores devem plantar um dispositivo chamado Zeus em uma região específica do mapa (ou evitar que isso aconteça, caso estejam do outro lado). Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma matéria com o passo a passo de como baixar o game através do Steam, detalhes da jogabilidade, os requisitos mínimos e o trailer do FPS.