Unimed Rio Branco celebra 1 ano de Atendimento Infantil após saída da Urgil

Há um ano, a Urgil deixou de operar como hospital infantil credenciado da Unimed Rio Branco, marcando o fim de uma era e criando uma lacuna nos serviços pediátricos de urgência e emergência na capital acreana.

Para responder a essa necessidade, a operadora de saúde assumiu o desafio e, em menos de 60 dias, inaugurou uma ala pediátrica em seu Pronto Atendimento 24h. Hoje, a instituição comemora o primeiro aniversário desse serviço, que se tornou essencial para as famílias da região.

Atualmente, o Pronto Atendimento 24h da Unimed Rio Branco é a única unidade particular da cidade dedicada a atender urgências pediátricas.

O serviço, que contou com um planejamento e execução célere, trouxe mais segurança e apoio para as crianças e seus familiares.

O presidente da Unimed Rio Branco, Dr. Marcus Yomura, destacou o comprometimento da equipe e os números positivos alcançados.

“Realizamos 20 mil atendimentos ambulatoriais ao longo deste ano, com apenas 144 internações. Nossos pacientes contam com uma equipe de médicos pediatras e, quando necessário, suporte de outras especialidades por meio de sobreaviso médico e de profissionais multidisciplinares”, contou.

Situado na Avenida Antônio da Rocha Viana, o Pronto Atendimento 24h da Unimed Rio Branco passará por expansões significativas nos próximos meses. O vice-presidente da operadora,Dr. Renato Correia anunciou que a estrutura será transformada em um complexo hospitalar voltado exclusivamente para o público infantil.

“Estamos criando um espaço que incluirá apartamentos, exames laboratoriais e de imagem, para garantir um atendimento completo. As famílias poderão contar com uma estrutura preparada para internações e com uma equipe médica especializada, oferecendo toda a tranquilidade necessária”, destacou.

Essas mudanças no Pronto Atendimento Infantil serão acompanhadas pela inauguração de um novo Pronto Atendimento 24h para o público adulto, prevista para o primeiro semestre de 2025.