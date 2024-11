Vestibular: Unicamp divulga aprovados na 1ª fase e notas de corte

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou a lista dos candidatos aprovados na primeira fase do vestibular 2025. Também foram anunciadas as notas de corte por curso e a tabela com a relação candidatos-vaga para a próxima etapa.

Para consultar os estudantes classificados para a segunda fase do vestibular é necessário acessar a página da Comvest na internet. No total, foram convocados 13.011 candidatos.

Questões dissertativas

As provas da segunda etapa, compostas de questões dissertativas, serão realizadas em 1º e 2 de dezembro, com duração de 5 horas em cada dia. O tempo mínimo de permanência é de duas horas.

Segundo a Comvest, os locais do exame poderão ser consultados individualmente pelos candidatos a partir do dia 22, também no site da comissão.

A segunda fase será realizada nas seguintes cidades: Bauru, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mogi-Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Fora do estado de São Paulo, recebem as provas do vestibular Unicamp seis capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.

Já as provas de habilidades específicas para os cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e dança serão realizadas entre os dias 11 e 13 de dezembro, somente em Campinas.

Concorrência e notas

A Comvest também disponibilizou a relação candidato-vaga para a segunda fase. O curso mais concorrido é o de medicina, com 10,85 candidatos por vaga na média geral (11,51 para não cotistas e 8,18 para cotistas).

A partir desta quinta-feira (14/11), todos os candidatos, aprovados ou não, também poderão consultar suas notas individuais na página da comissão.

Neste ano, 58.489 candidatos fizeram a prova da primeira fase da Unicamp, realizada no dia 20 de outubro. A instituição oferece 2.537 vagas distribuídas em 69 cursos de graduação.