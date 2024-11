War Robots: veja gameplay e requisitos do jogo de tiro de robôs

War Robots é um jogo de tiro em terceira pessoa com robôs de diferentes propostas e tamanhos lutando entre si em combates 6v6. O objetivo é dominar as bases espalhadas pelo cenário ou destruir os adversários durante a partida. O game disponibiliza 45 máquinas as quais podem ser alteradas de acordo com a vontade do jogador, oferecendo uma jogabilidade diferente a cada partida. O título conta com versões para Android e iPhone (iOS), mas chegou recentemente para PC via Steam. Veja, a seguir, tudo o que precisa saber sobre a gameplay e os requisitos mínimos para rodar no PC.