WhatsApp libera transcrição de áudio; saiba como usar no app

Durante os testes realizados pelo TechTudo, que identificou a função no app para iPhone (iOS) nesta quarta-feira (13), a transcrição de áudios do WhatsApp funcionou em qualquer tipo de mensagem de voz. O recurso permite, ainda, alterar o idioma da transcrição, com cobertura para mais de 40 regiões do globo. Vale destacar que, por se tratar de uma novidade, o recurso ainda está sendo implementado nos celulares de todos os usuários do app.

Essa é a segunda vez que a Meta implementa o recurso no WhatsApp. Em maio de 2023, usuários de iPhone também tiveram acesso à funcionalidade por um curto período, já que ela foi descontinuada em pouco tempo. O TechTudo procurou a empresa para entender se, dessa vez, a função deve ser mantida e quando ela chega a mais dispositivos. Essa matéria será atualizada em breve. Nas próximas linhas, veja como transcrever áudio do WhatsApp diretamente pelo mensageiro.

Como transcrever áudio no WhatsApp? Confira tutorial de função nativa do app

Passo 1. Após enviar ou receber uma mensagem de voz no WhatsApp, pressione sobre ela, até uma caixa de ações surgir na parte de baixo. Em seguida, clique em “Transcrever”;

Para transcrever áudios no WhatsApp, clique na opção “Transcrever” — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Após aguardar alguns segundos, a transcrição estará pronta;

A transcrição do WhatsApp pode ser realizada em segundos; confira — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 3. É possível ainda ajustar o idioma do texto. Para isso, pressione novamente sobre a transcrição e aperte em “Idioma de transcrição”.