10 jogos de 2024 com gráficos tão bons e realistas que parecem até filme:

Sendo assim, a magia que Square Enix – produtora do game – adotou aqui, com relâmpagos, gelo, fogo e também as armas utilizadas pelos heróis, são um grande presente para o jogador ir além da narrativa e da história por trás do título da já consolidada franquia de Final Fantasy. Com lançamento no dia 29 de fevereiro de 2024, Final Fantasy 7 Rebirth recebeu as premiações de Jogo Mais Aguardado e Melhor Música/Trilha sonora no TGA. Para jogar o game, é necessário ter o PlaySation 5 (PS5) ou um PC (via Steam), únicas plataformas em que o jogo está disponível, com valores a partir de R$ 349,90 na loja do PlayStation e R$ 223,93 com o desconto oferecido no Steam durante a data de publicação desta matéria.