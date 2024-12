8 melhores jogos de 2024 para PS4 e Xbox One segundo o Metacritic

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics é uma coletânea da Capcom que foi o jogo com melhor avaliação do PlayStation 4 (PS4) em 2024 por um bom motivo. Essa coleção reúne seis clássicos jogos de luta dos fliperamas da Marvel que foram febre nos anos 90, incluindo: “X-Men: Children of the Atom”, “Marvel Super Heroes”, “X-Men vs. Street Fighter”, “Marvel Super Herroes vs. Street Fighter”, “Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes” e “Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes”, além de um jogo bônus do personagem Justiceiro, “The Punisher”, lançado pela empresa em 1993. Os games de luta da Capcom começaram apenas com heróis da Marvel como os X-Men, avançando para figuras como Capitão América, Homem-Aranha e Homem de Ferro, até iniciar uma era de Crossovers com personagens de Street Fighter e culminando no icônico Marvel vs. Capcom.