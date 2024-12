Acre chegou ao total de 230 profissionais do programa Mais Médicos em 2024

Em 2024 o estado do Acre recebeu 46 novos profissionais do programa Mais Médico, totalizando 230 profissionais em atividade na região, segundo o governo Federal.

A realização busca fortalecer a atenção primária à saúde do país por meio da iniciativa. No início desta gestão, o Ministério da Saúde contava com apenas 13 mil vagas ativas. Em 2023, o programa foi retomado com o intuito de ter médicos nos municípios distantes dos grandes centros e nas periferias das cidades.

Durante o Encontro Nacional das Referências do Programa Mais Médicos, que ocorreu no início deste mês, o Primária à Saúde (APS), Jerzey Timóteo destacou que o objetivo para 2025 será consolidar ainda mais o trabalho realizado, metas e políticas feitas pela gestão.

“Com a aproximação entre a gestão federal e as referências regionalizadas, é possível também identificar os desafios de cada território e alinhar as ações, as diretrizes e os planos futuros”, lembrou o diretor.