Acre é criticado após pergunta sobre qual estado do Brasil você não escolheria para morar: “não tem nada”

O influenciador digital Marcos Moreno publicou um vídeo recentemente perguntando para pessoas nas ruas de Palmas, em Tocantins, sobre qual estado brasileiro não seria escolhido por eles para morar. O Acre ficou em disparada como um dos mais criticado e evitado pelos entrevistados.

Na publicação, que conta com quase 30 mil visualizações, as respostas para a escolha seguem desde “não existir muitas coisas”, “não tem nada”, “questão de infraestrutura” “porque é muito longe”, “poucos recursos e sem desenvolvimento”.

Outras razões apontadas pelos entrevistados, em que um deles chama o Acre de “país distante”, seria segundo uma mulher por no Estado não ter faculdades com boas condições ou com cursos superiores melhores que em outras localidades do país.

Veja o vídeo: