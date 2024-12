Anitta se espanta ao filmar supostos OVNIs no céu: “O que é isso?”

A cantora Anitta causou comoção nas redes sociais ao filmar supostos OVNIs, objetos voadores não identificados, no céu. A cantora, que está nos Estados Unidos, publicou no Instagram na manhã deste sábado (21/12) um vídeo em que mostra luzes de origem desconhecida voando durante a noite. Na gravação, é possível ouvir que a famosa ficou espantada com o flagrante.

“Gente, o que que é isso? Caraca, o que é isso?”, começou Anitta. “O que é isso no céu? Meu, isso não é pipa. Eu tô dando zoom, não tá dando para ver nada. Cara, eles tão voando numa… Que movimentos são esses?”, espantou-se a cantora. “Será que tu tô maluca? Isso é uma pegadinha com a gente”, escreveu a funkeira na postagem.

O vídeo de Anitta repercutiu nas redes e muitos internautas reagiram. “Podem invadir antes do vencimento da fatura do cartão de crédito?”, brincou Thayná Ellert. “Brincadeiras à parte… pra mim, somos só um grão de poeira em meio ao universo!”, comentou Elaine Cereja. “Eu acredito nisso sabia, a gente é só um grãozinho de areia, galera”, concordou Manoela Carvalho.

Extraterrestres

A cantora Anitta não é a primeira famosa a afirmar ter visto supostos discos voadores. Em novembro, a influenciadora Hariany Almeida revelou, com exclusividade, que também teve contato com OVnis. Ela deu detalhes do caso e ainda enviou imagens do objeto se movimentando no céu.

No vídeo, obtido pela Coluna Fábia Oliveira, ela contou que não foi a primeira vez que isso aconteceu: “Gente, não tem uma estrela no céu. Olha quem voltou, no mesmo rumo que tava aquele dia. Bicho, igualzinho o negócio que eu vi na série de alienígena. Olha o tanto que brilha”, relatou ela, que também mandou fotos.

E continuou: “Semana passada foi a primeira vez que vi e agora de novo. E fiquei sabendo que não aparecem para qualquer pessoa, não. Estou tendo contato com alienígenas, com certeza”, garantiu.

A nora de Leonardo já havia relatado o “encontro” nas redes sociais dias atrás: “Ontem eu vi isso no céu, brilhava muito, primeiro ele era vermelho, daí apagou. Depois voltou e ficou verde. Será se não era um 👽, gente?”, questionou ela.