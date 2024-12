Após fama, mulher da polêmica do avião diz que segue no trabalho CLT

Entenda o caso

Jeniffer Castro revelou o que aconteceu após ser exposta por uma mulher em um vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens, a mulher se nega a ceder o seu assento na janela de um avião para uma criança que estava dando birra.

No programa Encontro com Patrícia Poeta, nesta sexta-feira (6/12), Jeniffer contou que foi chamada de “imbecil” pela mulher quando foi pegar sua mala na esteira, após o voo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte (MG). Ela ainda diz não ter recebido nenhum apoio da companhia aérea.

“Quando eu fui pegar a mala, ela falou assim: ‘Agora você levanta, né, sua imbecil’. E a companhia [aérea] hora nenhuma perguntou se eu precisava de alguma ajuda. Eu mandei mensagem para eles [a companhia aérea] eles falaram que eu não havia solicitado nenhuma ajuda”, contou.

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Jeniffer disse que vai tomar as medidas judiciais cabíveis e contou estar sentindo medo pela rápida repercussão do vídeo.