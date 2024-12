Bebê desaparece no mar após barco virar e é encontrado com vida

Um barco do tipo catamarã virou na Praia do Capri, em São Francisco do Sul, no Norte de SC, na tarde deste domingo (15). Entre as 15 pessoas que estavam a bordo, uma bebê de 8 meses desapareceu no mar, mas foi resgatada com vida cerca de uma hora depois.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o barco, do tipo catamarã, teria saído da Marina Porto do Sol, em Joinville, às 10h15. A embarcação levava 14 passageiros e um tripulante.

Após uma forte rajada de vento, o barco emborcou no mar da Praia do Capri, em São Francisco do Sul, por volta das 13h30. Com isso, uma bebê de 8 meses desapareceu na água.

Foram iniciadas buscas superficiais e subaquáticas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar de Santa Catarina, que conseguiram localizar a criança após cerca de uma hora. Ela foi socorrida pela equipe médica do Helicóptero Águia da PMSC em afogamento de grau 6, quando há parada cardiorrespiratória.

A bebê recebeu atendimento imediato assim que foi localizada e foi levada pelas equipes ao Hospital Nossa Senhora das Graças, em São Francisco do Sul.