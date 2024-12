Beyoncé força Jay-Z a aparecer após acusação de estupro emergir publicamente

Beyoncé e sua família estiveram em evidência na noite de estreia do longa “Mufasa: O Rei Leão“, realizado em Los Angeles. A aparição no tapete vermelho contou com a presença de seu marido, Jay-Z, e de sua filha, Blue Ivy, que integram o elenco de dubladores do filme. A presença do rapper chamou a atenção por ocorrer pouco após a revelação de uma grave acusação de estupro contra ele, referente a um episódio ocorrido no ano de 2000.

Fontes próximas ao casal revelaram ao tabloide britânico Daily Mail que o casamento enfrenta um período de grande tensão desde que as alegações vieram a público. Apesar disso, a renomada cantora teria insistido para que o marido a acompanhasse ao evento, buscando demonstrar uma posição de força frente às acusações. O rapper, por sua vez, negou de forma veemente as acusações, classificando-as como “hediondas” e “uma tentativa de chantagem”, além de criticar o advogado que representa a suposta vítima.

Ainda de acordo com as fontes, a cantora está trabalhando com especialistas em gerenciamento de crises para lidar com a situação. A estratégia de Beyoncé inclui aparições públicas ao lado da família como forma de enfrentar as acusações diretamente. “Beyoncé forçou seu marido a ir à estreia ontem à noite“, afirmou uma fonte próxima. A mesma fonte também destacou que Blue Ivy, ciente do impacto das alegações, estaria demonstrando solidariedade ao pai.

As acusações contra o rapper

As alegações envolvem um episódio em uma festa pós-MTV Video Music Awards em setembro de 2000. De acordo com os documentos judiciais, a vítima, identificada como Jane Doe, teria sido agredida após ser induzida a consumir uma bebida que a deixou incapacitada. O relato menciona que Sean Diddy Combs também estaria presente na cena do crime. Em sua defesa, Jay-Z criticou duramente o advogado da acusação, descrevendo-o como um “caçador de ambulância”.

Em comunicado divulgado após a abertura do processo, Jay-Z lamentou pelo impacto na família. “Minha única tristeza é pela minha família”, afirmou. Segundo ele, será necessário explicar aos filhos a natureza das alegações e as intenções por trás delas. Apesar do momento delicado, Beyoncé continua reforçando a união familiar e se mostra disposta a enfrentar quaisquer desdobramentos das acusações públicas.