Bombeiros mergulhadores fazem buscas por corpo de homem que desapareceu no Rio Purus

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira iniciou nesta quarta-feira (25) as buscas ao morador Gerson Meireles, 31 anos, que está desaparecido nas águas do Rio purus. Nesse sentido, várias seções de mergulhos foram realizadas, entretanto, os Bombeiros ainda não obtiveram êxito com relação a localização do corpo da vítima.

ENTENDA: Homem desaparece após tentar sair de uma balsa para outra e cair dentro do rio

De acordo com o tenente C. Queiroz, do Corpo de Bombeiros de Sena, os mergulhos seriam retomados hoje, mas tal medida se tornou inviável devido a cheia do Rio Purus. “Hoje, o rio subiu muito e está descendo muito balseiro. Por conta dos riscos, os mergulhos foram suspensos e estão sendo feitas buscas superficiais. Ontem, os Bombeiros fizeram mergulhos em vários pontos do rio purus”, confirmou.

Restou apurado que Gerson Meireles, a vítima, tinha ingerido bebida alcoolica e foi passar de uma balsa para a outra. Nesse momento, ele caiu nas águas e não teve forças para retornar.

Os moradores que estavam no local confirmaram que ainda chegaram a afastar a balsa, porém, só encontraram a sandália da vítima.