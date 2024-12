Califórnia declara emergência por gripe aviária após 1º caso grave da doença nos EUA

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência de saúde pública na quarta-feira, 18, à medida que a gripe aviária continua a se espalhar pelo gado leiteiro do estado.

“Essa decisão é uma ação direcionada a garantir que as agências governamentais tenham os recursos e a flexibilidade de que precisam para responder rapidamente a esse surto”, explicou Newsom em um comunicado à imprensa anunciando a medida. “Embora o risco para o público permaneça baixo, continuaremos a tomar todas as medidas necessárias para prevenir a disseminação do vírus”, acrescentou.

Estados Unidos contabilizam 61 casos de infecção por H5N1 em humanos Foto: MdBabul/Adobe Stock

A medida foi anunciada pouco depois de um morador da Luisiana ser hospitalizado com gripe aviária (H5N1), o primeiro caso grave confirmado nos Estados Unidos.

O surto de gripe aviária no país, que começou no Texas no início do ano, já se espalhou para 16 estados, com 865 rebanhos infectados até a últia quarta-feira.

A Califórnia foi particularmente afetada, com 645 empresas produtoras de leite com registros de casos, metade deles relatados apenas nos últimos 30 dias.

Embora os especialistas mantenham que o vírus ainda não pode se espalhar facilmente entre as pessoas, cada infecção em animais aumenta o risco de o H5N1 sofrer mutações para uma forma mais transmissível entre humanos.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) confirmaram 61 casos de infecção por H5N1 em humanos em todo o país, com outros sete casos considerados “prováveis”. Mais da metade dos casos confirmados — 32 — está na Califórnia.

Até o momento, 37 dessas infecções foram rastreadas até a interação com gado infectado; algumas estão ligadas a aves doentes ou outros animais, e vários casos permanecem com origem desconhecida.

“Todas essas infecções em tantas espécies ao nosso redor estão pavimentando uma pista cada vez maior para o vírus potencialmente evoluir para infectar melhor os humanos e transmitir entre humanos”, disse Nahid Bhadelia, diretora do Centro para Doenças Infecciosas Emergentes da Universidade de Boston, ao The New York Times.

A gripe aviária vem se espalhando em aves de capoeira desde 2022, e os casos em vacas leiteiras começaram a surgir em março do ano passado. Recentemente, o vírus também foi encontrado pela primeira vez em um porco.

Há algumas semanas, autoridades canadenses anunciaram que um adolescente na Colúmbia Britânica foi hospitalizado em estado crítico com o que se acredita ser gripe aviária.

Não está claro como o adolescente contraiu o H5N1, pois não há registros de qualquer contato com animais infectados, observaram as autoridades. Elas acrescentaram que se trata do primeiro caso de infecção em humano no Canadá.

“O teste positivo para H5 foi realizado no Laboratório de Saúde Pública do Centro de Controle de Doenças da Colúmbia Britânica”, disse Bonnie Henry, oficial de saúde da Colúmbia Britânica, em um comunicado.

Testes foram realizados em cerca de três dezenas de pessoas que estiveram em contato com o adolescente, mas nenhuma mostrou evidências de infecção, acrescentou Bonnie.

“Devemos estar muito preocupados neste momento”, disse James Lawler, codiretor do Centro Global para Segurança da Saúde da Universidade de Nebraska, ao Times. “Ninguém deve apertar o botão de pânico ainda, mas realmente deveríamos estar dedicando muitos recursos para descobrir o que está acontecendo.”

Este conteúdo foi publicado originalmente no HealthDay. Ele foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.