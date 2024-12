Casal limpinho, em situação de rua, consegue alugar casa depois de video viralizar

A história do casal caprichoso que vivia em situação de rua e viralizou nas redes sociais mostrando que isso não é motivo pra sujeira, com certeza foi uma das lidas do SNB em 2024! Gabrielly e Douglas compartilhavam a limpeza que faziam diariamente na barraca de camping onde moravam na cidade de Santos, Litoral Sul de São Paulo. (assista ao vídeo abaixo)

Nos vídeos eles mostram a preocupação com a limpeza, a organização do local, lavam a louça e até desinfetam a lona em que dormiam. O capricho conquistou os internautas que elogiaram o cuidado em manter o local todo em ordem.

A repercussão foi tanta que em 3 dias eles conseguiram sair das ruas e alugaram uma casa. “Graças a vocês não estamos mais dormindo na rua, não estamos precisando pedir na porta de mercado, eu tô muito feliz”, compartilharam.