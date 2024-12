A ideia é que a ligação funcione como uma forma de ajuda ou central de informações. Por meio do número 1-800-242-8478, ou 1-800-CHATGPT, é possível fazer perguntas e conversar com a IA.

Além disso, será possível conversar com o ChatGPT diretamente pelo WhatsApp. Ao salvar o contato na agenda, o usuário pode começar uma conversa com o chatbot e as mensagens aparecerão na tela principal do aplicativo.

Essa é uma forma do ChatGPT ampliar o alcance e chegar a um lugar em que outros chatbots estão disponíveis.