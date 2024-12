Colisão fatal entre carreta e ônibus com atletas de futsal: duas mortes e dez feridos

Um grave acidente na BR-163, entre as cidades de Bandeirantes e São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, resultou na morte de duas atletas e deixou outras dez pessoas feridas. A tragédia aconteceu na noite de domingo, 8 de dezembro de 2024, enquanto o grupo retornava de um evento esportivo na cidade de Camapuã.

O impacto devastador e as vítimas fatais

A colisão entre a carreta e o ônibus que transportava as jogadoras de futsal teve consequências trágicas. Kamilly Camargo, de 24 anos, e Marcela Andressa, de 30 anos, foram identificadas como as vítimas fatais. Kamilly morreu no local do acidente, enquanto Marcela foi socorrida e levada ao Hospital de São Gabriel do Oeste, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações preliminares fornecidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus transportava um total de 13 passageiros. As vítimas feridas foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e CCR MSVia.

Detalhes da colisão e investigações em andamento

O acidente ocorreu por volta das 19h, quando a carreta e o ônibus colidiram em um trecho conhecido por ser movimentado, especialmente em horários noturnos. A dinâmica da colisão ainda está sendo investigada, mas testemunhas relatam que a carreta teria invadido a faixa contrária, atingindo o ônibus frontalmente.

As autoridades locais isolaram o local do acidente e realizaram perícia para determinar as causas exatas da tragédia. Informações preliminares indicam que a pista estava em condições normais, mas o trecho é conhecido pelo tráfego intenso de veículos pesados, aumentando o risco de acidentes.

Relatos emocionantes das equipes de resgate

Equipes de resgate que atenderam ao chamado relataram a dificuldade de lidar com a cena do acidente, devido ao impacto devastador nos veículos envolvidos. Um dos bombeiros que participaram do resgate descreveu a situação como “uma das mais difíceis da carreira”, destacando o esforço para retirar os feridos do ônibus, que ficou parcialmente destruído.

As equipes trabalharam até a madrugada para remover os destroços e garantir a segurança dos demais motoristas que transitavam pela rodovia. Alguns feridos foram encaminhados ao Hospital de São Gabriel do Oeste, enquanto outros receberam atendimento no local.

O impacto na comunidade esportiva

A tragédia abalou a comunidade esportiva local, especialmente as equipes de futsal feminino, que viram duas de suas colegas perderem a vida em uma jornada dedicada ao esporte. Kamilly Camargo era conhecida por sua paixão pelo futsal e atuava como destaque em competições regionais. Já Marcela Andressa, além de jogadora, era reconhecida como incentivadora do esporte feminino em Camapuã.

Clubes de futsal da região emitiram notas de pesar, prestando solidariedade às famílias das vítimas e desejando pronta recuperação aos feridos. O município de Camapuã decretou luto oficial por três dias em homenagem às atletas.

Histórico de acidentes na BR-163

A BR-163 é uma das rodovias mais importantes do Mato Grosso do Sul, conectando diversas cidades e servindo como corredor para o transporte de cargas. No entanto, é também conhecida pelo alto índice de acidentes, especialmente em trechos de tráfego intenso.

Dados recentes apontam que mais de 1.200 acidentes foram registrados na BR-163 em 2024, resultando em 98 mortes até agora. Fatores como ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade e o grande volume de veículos pesados são apontados como causas recorrentes.

Apoio psicológico e assistência às famílias

Diante da gravidade do acidente, a Prefeitura de Camapuã e o governo estadual ofereceram assistência às famílias das vítimas. Psicólogos foram destacados para apoiar parentes e amigos das atletas, que enfrentam um momento de extrema dor e comoção.

Além disso, organizações esportivas e entidades de apoio ao esporte feminino estão mobilizando campanhas para prestar auxílio financeiro e moral aos familiares. A tragédia expôs a necessidade de políticas públicas voltadas à segurança de equipes que dependem de transporte coletivo para participar de eventos esportivos.

Iniciativas para evitar novas tragédias

Após o acidente, lideranças locais renovaram o apelo por melhorias na infraestrutura rodoviária e na fiscalização da BR-163. Entre as medidas sugeridas estão:

Aumento da presença de patrulhas rodoviárias nos trechos mais críticos.

Instalação de mais radares e lombadas eletrônicas para reduzir a velocidade dos veículos.

Ampliação da sinalização em áreas de tráfego intenso.

Revisão obrigatória de veículos de transporte coletivo antes de viagens longas.

Essas iniciativas são consideradas urgentes por especialistas em segurança rodoviária, que alertam para o aumento de acidentes em rodovias com características semelhantes à BR-163.

Homenagens emocionantes nas redes sociais

A comoção causada pelo acidente rapidamente se refletiu nas redes sociais, onde amigos, familiares e torcedores publicaram mensagens em memória de Kamilly e Marcela. Hashtags como #LutoFutsal e #ForçaCamapuã tornaram-se trending topics, unindo internautas em homenagens às vítimas.

Fotos das jogadoras e relatos sobre suas trajetórias no esporte foram compartilhados por centenas de pessoas, destacando o impacto positivo que elas tiveram na comunidade esportiva.

Perspectivas para o esporte feminino em Camapuã

Apesar da tragédia, o esporte feminino em Camapuã encontra-se determinado a honrar o legado de Kamilly e Marcela. Clubes e associações esportivas anunciaram a criação de torneios em homenagem às atletas, com o objetivo de fortalecer o futsal na região.

A mobilização também visa atrair novos investimentos para o esporte feminino, incluindo melhores condições de transporte e estrutura para as equipes. Líderes comunitários destacam que, mesmo em meio à dor, é possível transformar a perda em motivação para avanços no esporte.

Reflexões sobre a segurança no transporte de atletas

A tragédia da BR-163 trouxe à tona questões importantes sobre a segurança no transporte de equipes esportivas. Especialistas defendem a necessidade de regulamentações mais rigorosas para os veículos usados por clubes e associações, além de campanhas educativas para motoristas.

Além disso, há um apelo por maior responsabilidade das entidades organizadoras de competições, que devem garantir que os deslocamentos sejam realizados com segurança e conforto para os atletas.

O futuro do futsal feminino em Mato Grosso do Sul

Apesar da dor causada pela perda de Kamilly e Marcela, a comunidade esportiva do Mato Grosso do Sul se mostra resiliente. A tragédia reforça a importância de valorizar o esporte feminino e investir em condições mais seguras para sua prática.

Com iniciativas de homenagem e apoio às famílias, o legado das atletas continuará vivo, inspirando futuras gerações a perseguirem seus sonhos no esporte.

Veja o vídeo: