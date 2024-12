Com lesão no joelho, Neto está fora da Copa São Paulo

O técnico Pedro Balu divulgou a lista dos atletas do Santa Cruz para a Copa São Paulo de 2025 e uma ausência foi notada. O atacante Neto, autor do gol da Capivara contra o Flamengo na reinauguração da Arena da Floresta, tem uma lesão no joelho direito e não foi relacionado para a competição

“O Neto foi importante na conquista do título Estadual e vinha trabalhando entre os titulares. Infelizmente ocorreu a lesão e ele não poderá disputar o torneio”, explicou Pedro Balu.

Reta final

O elenco do Santa Cruz faz os últimos treinamentos para a Copinha e o embarque da delegação será no dia 31.

“Estamos com o nosso planejamento fechado. Vamos realizar os últimos trabalhos e o objetivo é lutar por uma vaga na segunda fase”, afirmou o treinador.

Contra o Oeste

O Santa Cruz estreia na Copa São Paulo no dia 3 de janeiro contra o Oeste, em Barueri. O jogo será disputado, a partir das 13h45, e terá transmissão da TV Paulistão no YouTube.Foto Jhon Silva: Neto estava treinando entre os titulares do Santa Cruz

