Programação cultural do Natal da Família continua esse fim de semana em Rio Branco

Para vivenciar o espírito natalino, o governo do Acre preparou uma programação cultural especial esse fim de semana para a população. Com apresentações musicais, teatrais e espetáculos, o evento ocorre em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da capital, entre os dias 20 a 23 de dezembro.

A realização iniciou na última segunda-feira (16) com a cantata de natal e busca fortalecer os laços comunitários e valorizar a cultura local, e conta com a organização da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), em parceria com diversas instituições, como a Polícia Militar do Acre (PMAC), igrejas e associações culturais.

Confira a programação completa:

20 de dezembro (sexta-feira): Música e Coral

18h : DJ Black e Samuel Sax abrem a noite.

: DJ Black e Samuel Sax abrem a noite. 18h30 : Banda de Música Mirim da Polícia Militar (PMAC)

: Banda de Música Mirim da Polícia Militar (PMAC) 19h15 : Coral Vida Worship, da Igreja Comunidade Batista Vida; Regente Pr. Jônney Turi

: Coral Vida Worship, da Igreja Comunidade Batista Vida; Regente Pr. Jônney Turi 19h45 : Show da Banda Iana Sarkis.

: Show da Banda Iana Sarkis. 18h às 21h: Interação com Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

21 de Dezembro (Sábado): Espetáculo Teatral

18h : DJ Lauro Felix e Samuel Vieira no sax.

: DJ Lauro Felix e Samuel Vieira no sax. 18h30min : Coral Harmonia Celeste – Assembleia de Deus de Rio Branco.

: Coral Harmonia Celeste – Assembleia de Deus de Rio Branco. 19h15min : Apresentação da Banda do 4º Batalhão de Infantaria de Selva.

: Apresentação da Banda do 4º Batalhão de Infantaria de Selva. 19h45min : Espetáculo teatral Natividade .

: Espetáculo teatral . 18h às 21h: Interação com Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

22 de dezembro (domingo): Coral e Cultura Popular

18h : DJ Lauro Felix e Samuel Vieira.

: DJ Lauro Felix e Samuel Vieira. 18h30min : Auto de Natal As Pastorinhas do 2º Distrito .

: Auto de Natal . 19h : Banda da Polícia Militar do Acre, A Furiosa

: Banda da Polícia Militar do Acre, A Furiosa 19h45min : Coral Reisado, com a peça O Nascimento do Menino Jesus e Jesus é um Rei

: Coral Reisado, com a peça e 20h45min : Quinteto Musical com Lidson Martins e Yvana Pacífico.

: Quinteto Musical com Lidson Martins e Yvana Pacífico. 18h às 21h: Interação com Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

23 de Dezembro (Segunda-feira): Encerramento