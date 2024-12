Comemorações com fogos de artifício são traumáticas para os pets

Com as festas de final de ano se aproximando, os tutores precisam oferecer um ambiente seguro para seus pets, porque entra em cena um item muito prejudicial para eles, os fogos de artifícios. Apesar de tradicional para as pessoas, a queima de fogos é extremamente estressante e até mortal para os pets.

“Os animais têm uma capacidade auditiva que chega a 40.000 hertz, enquanto a dos seres humanos é de 20.000 hertz. Isso faz com que os ruídos sejam mais intensos, detectando sons quatro vezes mais distantes”, explica a veterinária da Pet de TODOS, Nathali Braz Vieira dos Santos.A veterinária cita que a parada cardíaca é uma das consequências da queima de fogos, levando muitos animais a óbito. Os tremores, agitação e convulsões também podem afetá-los. Além disso, no caso de filhotes, os barulhos podem levar ao desenvolvimento de fobias.

“Os tutores precisam promover uma campanha junto a sua comunidade para evitar a queima de fogos, justificando os males que causam aos animais. Sons graves e agudos que sequer são percebidos pelas pessoas podem gerar alto nível de medo nos animais”, salienta Vininha F. Carvalho, ambientalista e editora da Revista Ecotour News.

Dr.Wagner Araújo, médico veterinário e professor do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Maurício de Nassau Recife (UNINASSAU), campus Graças, explica como os tutores podem evitar problemas mais sérios. “O mais importante é não levar o pet para o local do barulho. Permaneça em casa e procure um cômodo para ficar com seu gato ou cachorro, fechando portas e janelas para evitar acidentes. Ligar a TV ou colocar música em volume alto é uma boa opção, pois são maneiras de abafar o som dos fogos de artifício. Também organize um espaço seguro e confortável para o animal, colocando almofadas e brinquedos para ele se distrair”.

“Outro detalhe que não pode ser esquecido é que os pets não devem ficar sozinhos no momento da explosão dos fogos de artifício. Os tutores precisam estar presentes para ajudá-los e transmitir segurança. Ao adotar essas medidas, o impacto negativo será reduzido e o bem-estar dos animais de estimação estará garantido”, acrescenta Dr.Wagner Araújo

.”O estresse provocado pelos fogos de artifícios gera um grande o número de fugas e o consequente desaparecimento do animal, atropelamentos, brigas (inclusive com outros animais com os quais convivem), mutilações em grades e portões, enforcamentos com as próprias coleiras, afogamentos em piscinas, quedas de andares e alturas superiores, aprisionamentos indesejados em porões e em lugares de difícil acesso, por isto, a prevenção é o melhor remédio”, conclui Vininha F. Carvalho.